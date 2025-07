O Nacional anunciou esta quinta-feira a contratação de Josué Souza, médio de 20 anos, formado no Grémio, com um contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2030.

Será a segunda experiência do jovem jogador, natural de Nova Iguaçu, no estrangeiro, depois de uma curta passagem pelos norte-americanos do Houston Dynamo na temporada passada.