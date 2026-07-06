O Nacional oficializou, esta segunda-feira, a cedência por uma temporada do guarda-redes Renato Marín do PSG, tal como o Maisfutebol já tinha adiantado.

O jovem de 19 anos assinou pelo PSG na época passada, vindo da Roma, onde terminou a formação iniciada no Brasil. Marin chegou a fazer três jogos pela equipa principal dos parisienses.

O guarda-redes brasileiro tem acordo válido com o emblema alvinegro até junho de 2027, sem opção de compra.