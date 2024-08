Há novo campeão do Torneio Autonomia!

Em jogo particular, o Nacional venceu, este domingo, o Marítimo, por 4-3 no desempate por grandes penalidades, depois do marcador ter ficado a zero no tempo regulamentar.

Sem golos nos 90 minutos, o jogo ficou marcado pela expulsão direta de João Aurélio, aos 36 minutos, depois de uma entrada dura sobre Martim Tavares.

No desempate por grandes penalidades, os comandados de Tiago Margarido foram mais felizes depois e viram o adversário desperdiçar duas tentativas.

O FC Porto B garantiu o terceiro lugar, depois de bater o Marítimo La Guaira, também nos penáltis, por 5-4, após 2-2 no tempo regulamentar.