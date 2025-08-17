Jesus Ramirez marcou o golo que levou justiça ao resultado do encontro entre Rio Ave e Nacional. A formação insular jogou mais de meia parte em inferioridade numérica, por expulsão de Ulisses, no entanto ainda conseguiu chegar à igualdade perto do final.

Depois de Clayton ter aberto o marcador ainda no primeiro quarto de hora, o avançado venezuelano fez a igualdade já para lá do minuto 80 e deu justiça a um jogo em que o emblema da Madeira esteve melhor. O que é Nacional ainda é bom.

Sotorios Sylaidopoulos tem ainda muito que fazer. A formação vilacondense foi um deserto de ideias e não aproveitou o facto de jogar mais de 50 minutos com mais um elemento. Foi uma entrada em falso dos vilacondenses. O prémio merecido para o Nacional chegou aos 83 minutos.

Clayton marca, Ulisses é expulso

O primeiro onze do novo técnico do Rio Ave, o grego Sotirios Sylaidopoulos, apresentou Nikos como reforço para a nova temporada, alinhando do lado direito da defesa. Do outro lado, Tiago Margarido, que entrou na Liga a perder em casa com o Gil Vicente (0-2), fez duas alterações no onze. O técnico deixou no banco Leo Santos e Filipe Soares e fez entrar para a defesa Zé Vítor e para o meio-campo Laabidi.

O Nacional entrou melhor no desafio, com mais bola, mais forte nos duelos e a criar uma boa oportunidade logo ao terceiro minuto, desperdiçada por Laabidi. Os rioavistas sentiam dificuldades em chegar à baliza contrária, porém, quando conseguiram, marcaram. André Luiz correu meio-campo com bola, pela esquerda, e, já quase na linha de fundo, deu atrasado para Clayton encostar para golo. Os insulares abriram uma autêntica autoestrada aproveitada da melhor forma pelos vilacondenses.

O emblema madeirense tentou responder de imediato, mas não conseguia criar verdadeiras ocasiões de golo. Do outro lado, de bola parada, Olinho rematava para excelente defesa de Lucas França contra o poste da própria baliza. Ainda antes do descanso, o nacional iria ficar a jogar com dez homens. Ulisses conseguiu levar dois cartões amarelos no espaço de três minutos e foi expulso.

Jesus Ramirez fez justiça

Tiago Margarido equilibrou a equipa após o descanso, reforçando o eixo da defesa (Leo Santos) e dando rapidez ao ataque, com a entrada de Pablo. Ainda assim, era Paulinho Boia quem mais criava perigo do lado dos insulares. Os locais, apesar de estarem em vantagem numérica, apostavam quase sempre no contra-ataque e era dessa forma que iam criando perigo. André Luiz e Clayton ficaram perto de marcar e Olinho, de canto direito, aproveitando o vento, acertou no ferro.

O Nacional respondeu na mesma moeda e também acertou na trave. Liziero cobrou um livre à esquerda e Leo Santos, ao segundo poste, cabeceou à barra. Na outra baliza, Lucas França ia segurando a diferença mínima com um par de boas defesas. Parou novo remate de André Luiz e um outro de João Novais, que, entretanto, tinha entrado. O mesmo jogador, de livre direto, obrigou o guardião insular a brilhar uma vez mais.

O treinador dos madeirenses continuou a refrescar o ataque e acabou premiado. Jesus Ramirez pegou no esférico à entrada da área, tirou um adversário da frente e rematou rasteiro e colocado para a igualdade. Grande golo. Até ao final, o Rio Ave tentou com muito coração e com pouca cabeça e não conseguiu conquistar os três pontos.

FIGURA: Jesus Ramirez (Nacional)

O avançado venezuelano regressou ao Nacional e aos golos num jogo muito importante para os insulares. Depois da derrota diante do Gil Vicente, era fundamental não perder este encontro. Depois estar a perder e de ver Ulisses a ser expulso, o Nacional continuou a acreditar e Jesus Ramirez trouxe a justiça divina ao marcador. Remate certeiro e colocado valeu um ponto.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Ulisses

Ulisses viu dois cartões amarelos no espaço de três minutos. Travou Clayton à entrada da área e viu o primeiro; agarrou o avançado vilacondenses pouco depois e deixou a formação insular a jogar em inferioridade numérica. Uma infantilidade de Ulisses que podia ter custado caro à sua equipa.

POSITIVO: Regresso a Vila do Conde

Desde março que o Rio Ave não jogava em Vila do Conde. A cobertura do Estádio dos Arcos voou com a depressão Martinho e os vilacondenses mudaram-se de malas às costas para Paços de Ferreira. Vários meses depois, a formação rioavista regressou a casa e saudou o momento com a música dos Xutos & Pontapés “A minha casinha”.