Ruben Micael partilhou uma sentida e longa mensagem de despedida, a anunciar o final da carreira, aos 34 anos, na véspera do último jogo pelo Nacional que, esta quarta-feira, recebe o Rio Ave em jogo da 34.ª e última jornada da Liga.

«Estou a pouco mais de 24 horas de terminar a minha carreira... Não consigo expressar o que me vai no coração. Caem-me as lágrimas ao escrever, mas tenho noção que um dia teria que acontecer. Quero agradecer a todos, sem exceção, o facto de me terem aturado todos estes anos», escreveu o antigo internacional que começou a carreira no União da Madeira.

O experiente médio enumerou depois os clubes que representou ao longo da carreira, com especiais referências ao FC Porto e Sp. Braga, sem deixar de mencionar a Seleção Nacional. «Fazer a estreia pelo meu País e marcar dois golos é único. Fazer parte do grupo que esteve no Europeu (Euro2012) e só perdeu nas meias-finais, nos penáltis, é o sonho de qualquer jogador», destacou.

Ruben Micael deixou o Nacional para o final da mensagem, recordando o primeiro golo, marcado ao Paços de Ferreira, e também os dois jogos «memoráveis» contra os russos do Zenit de São Petersburgo. «Voltei e chorei muito na hora que soubemos que íamos subir. Infelizmente voltamos a cair, mas gostaria de pedir a todos os nacionalistas que não desistam do clube. Vamos voltar mais fortes na próxima temporada», escreveu ainda.