Matheus Dias garante que o Nacional vai «fazer de tudo para conseguir um bom resultado» na visita ao FC Porto, na 34.ª e última jornada da Liga. O médio brasileiro, de 23 anos, aterrou na Madeira em agosto, emprestado pelo Internacional. Desde então, somou 28 jogos, um golo e duas assistências.

«Sabemos que vai ser um jogo muito complicado, ainda para mais no Estádio do Dragão. Mas, vai ser importante mostrarmos de que somos capazes de jogar contra uma boa equipa.»

«Vamos ter de sentir o jogo nos primeiros 15 minutos e é muito importante não sofrer golos no início», referiu, esta segunda-feira, no Estádio da Madeira.

Emprestado até ao final da temporada, Matheus Dias também analisou o próprio crescimento.

«Evoluí bastante. É um futebol totalmente diferente do que é jogado no Brasil. Tenho contrato com o Internacional e não sei o que vai acontecer. Depois do último jogo, vou falar com a minha família, com o meu empresário e com o presidente [do Nacional] para decidir», terminou.

De recordar que o Nacional venceu os dragões por 2-0 na primeira volta, na Choupana.

O emblema madeirense ocupa o 13.º lugar, com 34 pontos, e visita o FC Porto, que tem o terceiro posto praticamente selado. O encontro está agendado para a tarde de sábado (18h) e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.