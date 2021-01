O treinador do Nacional, Luís Freire, garantiu este domingo que o conjunto insular vai «tentar contrariar e criar dificuldades» ao Benfica, que acredita que «vai tentar impor o seu jogo», na 15.ª jornada da I Liga.

«Tivemos dois dias para preparar este jogo, também com cuidados físicos. E ainda vamos ter a viagem, mas encaramos com confiança, principalmente pelo que temos feito e pelo processo apresentado, pois principalmente nos últimos dois jogos [Moreirense e V. Guimarães], conseguimos criar muitas situações de golo, que poderiam ter levado a outros resultados. Acabámos por pagar caro os erros cometidos», começou por dizer.

«Vamos jogar contra um grande adversário e temos de motivar-nos a nós próprios para conseguir fazer coisas boas no Estádio da Luz. Queremos ao máximo discutir o jogo. Sabemos como a equipa adversária joga e preparámos o jogo na tentativa de bloquear ao máximo esse jogo ofensivo, muito associativo, tentando também chegar à baliza do Benfica», expressou, desvalorizando as ausências do Benfica para o jogo, dez delas por infeção covid-19.

«Quando falamos de um clube grande, o estar mais fraco é muito relativo, pois tem um plantel riquíssimo, com 70 profissionais e todos os jogadores querem jogar e mostrar valor e vamos, com toda a certeza, encarar uma equipa forte e ambiciosa», disse, considerando também que «o Benfica tem sido forte em casa», não se notando a «falta de público» na Luz.

O Benfica-Nacional joga-se a partir das 17 horas de segunda-feira, no Estádio da Luz. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.