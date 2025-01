Tiago Margarido perspetiva muitas dificuldades para a receção ao Arouca, que vive o «melhor momento» na temporada. O treinador do Nacional lançou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o duelo da 20.ª jornada da Liga.

«O Arouca está no seu melhor momento da época. Nos últimos quatro jogos, conseguiu fazer oito pontos e, com a entrada do Vasco [Seabra], melhoraram substancialmente. Podem construir com o lateral baixo e com o encaixe do médio, a três. Podem construir a quatro também. Muito apoio frontal na zona do meio-campo, ataque à profundidade com lógica e, portanto, é uma equipa que se tornou competente nos vários momentos.»

«As equipas encaram com respeito os jogos na Choupana. Sabem que a nossa equipa teve um crescendo. De facto, nós em casa somos uma equipa bastante forte, que já conseguiu traduzir esse favoritismo em pontos. Contudo, não nos podemos iludir», salientou.

Com os reforços Joel Tagueu, Paulinho Bóia, Fuki Yamada e Ivanildo Fernandes já integrados, Tiago Margarido está satisfeito por contar com mais opções, sobretudo para o ataque.

O médio espanhol Miguel Baeza continua a recuperar de uma lesão no joelho direito.

O Nacional ocupa o 14.º posto, com 19 pontos, em igualdade com o Arouca (13.º). O encontro está agendado para a tarde deste sábado (15h30), com arbitragem de Pedro Ramalho e para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.