Tiago Margarido, treinador do Nacional, em conferência de imprensa, depois do empate diante do Boavista (0-0), no Estádio da Madeira, em jogo da 12.ª jornada da Liga.

«Preferimos sempre manter a competição, houve uma quebra na mesma e isso não nos beneficiou. Contudo, também aproveitámos este tempo de paragem para melhorarmos aspectos importantes. Mesmo assim, penso que fomos a única equipa que quis ganhar o jogo.

«Tentámos assumir a bola desde trás, podemos fazer jogadas com pés e cabeça até às ondas de finalização, o adversário esteve sempre na expectativa de tentar sair em contra-ataque, competente a fazê-lo, mas penso que se analisarmos o jogo no seu somatório, as grandes oportunidades de golo são nossas.»

«Penso que o melhor jogador em campo foi o guarda-redes do [Boavista,] prova disso foi o prémio que lhe foi atribuído. Tivemos a infelicidade de apanhar um guarda-redes numa noite sim, inspirado, e não conseguimos fazer o golo, mas penso que o que produzimos era suficiente para ganhar os três pontos.»

«Ao intervalo o que procurámos foi, com o amarelo do Mateus, sabíamos que o Boavista estava expectante e sempre na tentativa de sair em transição. O Mateus com o amarelo não poderia parar algumas transições e poderia estar ali no risco de levar o segundo amarelo.»

«A questão do Laabidi teve que ver com o jogo mais próximo na área. Esperávamos que na segunda parte pudéssemos ter mais chegada. Precisávamos de mais presença e o Laabidi é mais um "oito", que procura por vezes conseguir um jogo mais baixo e o Penha dava-nos as garantias de poder chegar na área mais vezes e eventualmente com ele.»

«Concordo que a segunda parte foi melhor, devido a algumas correções que conseguimos fazer, principalmente no posicionamento de algumas peças, que fizeram com que nós conseguimos ser mais efetivos naquilo que era a objetividade do ataque à beleza do Boavista e controlo daquilo que eram as segundas bolas. Isto é uma equipa muito aguerrida, muito forte no duelo e concordo que na segunda parte nós, ao fazer esses ajustes, conseguimos melhorar.»

«A primeira parte penso que foi amorfa no sentido daquilo que nós temos apresentado nos jogos em casa. Obviamente que temos de melhorar, porque temos de ser mais fortes também a entrar. Mas, também considero que o Boavista teve mérito nisso, porque dividiu bem os lances, estavam frescos, foi um equilíbrio de forças muito grande.»