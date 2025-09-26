Tiago Margarido, treinador do Nacional, na antevisão à visita a Braga, no domingo [18h00], para a sétima jornada da Liga:

Análise ao Sp. Braga

«No seu todo, é uma equipa forte e com poucas debilidades, portanto, contamos que vamos ter pela frente um Sp. Braga fortíssimo».

Processo dá confiança para o futuro

«Enquanto treinador, aquilo que me preocupa é o processo da equipa e a criação de oportunidades. Eu ainda não as posso concretizar, porque não posso ser jogador e fazer os golos. Mas o que me importa, como treinador, é o processo, e isso deixou-me bastante satisfeito no último jogo, apesar de não termos ganho».

Expulsão com o Arouca não lhe permite estar no banco em Braga

«A nossa equipa técnica trabalha junta há muito tempo. Todos nós sabemos o processo, tanto a nível comunicacional, como a nível tático e estratégico, que temos para cada jogo. Portanto, muda apenas o intérprete e a qualidade, certamente, será a mesma».

