Tiago Margarido, treinador do Nacional, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Famalicão (2-1), na Choupana, no jogo de abertura da 24.ª jornada da Liga:

«Há duas semanas, sofremos um golo no último minuto. Esta semana, tivemos a felicidade de o fazer, o que nos confere três pontos. Portanto, penso que devemos ressalvar a nossa crença até ao último minuto. A equipa trabalhou, mesmo quando o tempo já estava a escassear, acreditámos até ao fim e fomos felizes. Merecíamos muito esta felicidade».

«Enquanto o relvado esteve em condições normais, conseguimos ser superiores ao adversário, procurámos fazer o nosso jogo. Depois, à medida que o tempo foi passando, o relvado foi ficando pesado e mastigado e, aí, com a grande qualidade que tem, o Famalicão conseguiu, através dos duelos individuais, num jogo mais anárquico, criar algum frisson».

[Substituições decisivas]

«O que foi fundamental foi a atitude com que os jogadores entraram. Isso é o que me preocupa enquanto treinador, que eles deem tudo pela equipa quando entrem. O [Chiheb] Laabidi e o Fuki [Yamada] entraram com essa predisposição, com a energia que precisávamos. Mesmo sem o relvado na forma que eles preferem, para conseguirem um jogo mais ligado, adaptaram-se e foram muito eficazes nas suas ações».