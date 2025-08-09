Tiago Margarido, treinador do Nacional, em conferência de imprensa, após a derrota na receção ao Gil Vicente, na Choupana (2-0), na jornada inaugural da Liga.

«Até entrámos bem, com algumas situações com perigo na área do Gil Vicente. O golo surge contra a corrente, num lance precedido de um lançamento lateral, onde perdemos um duelo. O 2-0 ao intervalo era extremamente injusto.»

«Na segunda parte, muitas vezes mais com o coração do que a cabeça, tentámos dar a volta, mas com quebras. E houve sucessivas quebras no ritmo do jogo, o que não dignifica o espetáculo.»

«Faltou-nos chegar mais vezes à área adversária com os médios, para também explorarmos os extremos por fora. Temos de corrgir.»