O Nacional prepara-se para visitar Barcelos para defrontar o Gil Vicente no próximo sábado e, na antevisão do jogo da 18.ª jornada, o treinador Tiago Margarido recordou a derrota consentida, na Choupana (0-2), no jogo da primeira volta.

«Tenho a certeza de que estamos mais fortes do que na primeira volta, portanto, vamos com muita ilusão para o jogo e com uma crença muito grande de que vamos conseguir pontuar.»

Gil Vicente não vence na Liga há sete jogos (seis empates e uma derrota)

«É uma equipa que surge logo abaixo dos três grandes [na classificação], o que diz muito da qualidade que tiveram na primeira volta.»

Nacional vem de um empate diante do Santa Clara (3-3), com um golo sofrido no último minuto

«Isso valida ainda mais as crenças que temos nas nossas capacidades, obviamente, corrigindo esse último momento em que não podemos sofrer golos. Mas a equipa reagiu bem e trabalhou com afinco para dar uma resposta o mais rapidamente possível.»

Disponíveis e indisponíveis

Gabriel Veron, cedido pelo FC Porto, já treinou integrado com os novos colegas de equipa, mas ainda não foi inscrito e permanece em dúvida até à hora do jogo, segundo Margarido. Ainda lesionados, Ivanildo Fernandes, Ulisses Rocha e Filipe Soares continuam entregues ao departamento clínico e são baixas confirmadas.