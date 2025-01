O Nacional está em alta depois de ter batido o FC Porto e o treinador Tiago Margarido diz que a equipa atravessa «um dos grandes momentos» da temporada, na antevisão ao duelo frente ao AVS, jogo da 18ª jornada da Liga que está marcado para as 15h30 deste domingo.

«A vitória frente ao FC Porto [2-0] foi um excelente tónico para a segunda volta. Penso que, por aquilo que temos demonstrado, e pelo resultado muito positivo contra um grande em Portugal, podemos dizer que estamos num dos grandes momentos da nossa época», analisou o técnico, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.

O treinador, de 36 anos, também lembrou que a receção ao AVS é «completamente diferente» da partida contra o FC Porto, acrescentando que foi importante «colocar os jogadores com os pés no chão» e evitar deslumbramentos.

«Vamos defrontar um adversário que luta pelos mesmos objetivos que nós e, de facto, podemos considerar que é um jogo de seis pontos. Tivemos muito foco durante a semana na responsabilidade que temos de ter e naquilo que são as responsabilidades, individuais e coletivas, e preparamo-nos o melhor possível», explicou.

Por comparação com o encontro da ronda inaugural, que terminou empatado (1-1), a formação que atua na Vila das Aves mudou de treinador, com a substituição de Vítor Campelos por Daniel Ramos, passando a jogar de forma «mais objetiva» e sempre em «busca do ataque», segundo Tiago Margarido.

«Na altura em que nós jogamos, na primeira jornada, eles atuaram num 4-4-2 a defender e num 4-3-3 a atacar. Com a entrada do Daniel Ramos, eles alteraram a estrutura para atacar em 3-4-3 e defender em 5-4-1. Portanto, ao nível estrutural existem essas diferenças», destacou.

Em relação ao último desafio, Tiago Margarido garantiu que os reforços de inverno Joel Tagueu, Paulinho Bóia e Fuki Yamada já estão inscritos e podem ser incluídos na convocatória, adiantando que vai apresentar novidades na equipa titular.

«O tempo [de treino] não foi o desejado, como é óbvio, mas o suficiente para podermos levar alguns jogadores novos a jogo e com a boa notícia de o Rúben Macedo também estar recuperado. Vamos fazer alterações no onze incial, temos mais opções e isso, como treinador, deixa-me muito contente», revelou.

Quanto ao mercado de transferências, que continua aberto até final de janeiro, o treinador do Nacional comentou a possibilidade de aumentar ainda mais o «leque de opções», de forma a aumentar a «competitividade por um lugar» específico.

«A posição de lateral esquerdo é uma posição que, eventualmente, poderemos reforçar de modo a ter mais opções para disputar o lugar com o José [Gomes]. Contudo, dentro do plantel temos jogadores que podem fazer essa posição», notou ainda.

Nigel Thomas continua a fazer trabalho condicionado e é baixa confirmada, assim como Miguel Baeza, que contraiu uma grave lesão no joelho direito e tem pela frente um longo período de recuperação.