Tiago Margarido elogiou a prestação da sua equipa, o Nacional, apesar da derrota tangencial com o Sporting por 2-1, neste domingo. O técnico falou sobre Alan Nuñez, Matheus Dias e ainda os 100 jogos à frente do clube.

Análise ao jogo

«Nós tínhamos como estratégia inicial tentar regular o jogo interior do Sporting e para isso optamos por um bloco médio, com uma linha defensiva bastante alta. Também era uma das premissas condicionar a primeira fase do Sporting para que os centrais e posteriormente o Morita não conseguissem ter o jogo aberto para fazer essas ligações interiores. Eu penso que conseguimos isso com sucesso. Portanto, penso que os jogadores estão parabéns pelo trabalho que fizeram, foi preciso correr muito, foi preciso equilibrar muito a equipa também nos corredores laterais.»

«Obviamente queríamos muito tirar pontos deste jogo, era o nosso primeiro objetivo, a nossa grande premissa para aquilo que era este embate. Não o conseguimos, infelizmente. Já no fim o Suárez faz um golaço, mas penso que a equipa foi muito competente. Fizeram um jogo estatisticamente quase perfeito.»

100 jogos no Nacional

«Relativamente aos 100 jogos, é uma marca que me deixa a mim como treinador e a minha equipa também muito orgulhosos porque nos tempos atuais não é fácil um treinador estar tanto tempo ao serviço de um clube. Mérito também da nossa administração sempre mantiveram a confiança no nosso trabalho.»

Exibições de Alan Núñez e Matheus Dias

«Fez um grande jogo, fez o primeiro golo como sénior e tem trabalhado muito. É muito novo, teve até agora um período de adaptação. O João Aurélio, infelizmente, vai estar lesionado por mais algum tempo, portanto, Nuñez deve ficar por ali. Relativamente ao Mateus, de facto, uma das nossas intenções era essa, que o Suárez não tivesse espaço para poder jogar e ele foi muito forte naquilo que era essa anulação individual. Portanto, são dois jogadores com bastante valor, mas eu gostaria mais de ressalvar o coletivo.»