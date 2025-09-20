Declarações de Tiago Margarido, treinador do Nacional, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, após a derrota diante do Arouca (1-2), em jogo da 6.ª jornada da Liga:

Derrota contra a corrente do jogo?

«Foi um jogo extremamente inglório para aquilo que nós produzimos em campo. Penso que entrámos bastante bem na primeira parte, onde conseguimos criar várias oportunidades, conseguimos produzir bom futebol junto à área do Arouca, bastante assinalável. Estávamos a recuperar a bola rapidamente e não me lembro de um lance de perigo durante toda a primeira parte da equipa do Arouca. Falhámos o penálti, temos uma outra situação que poderíamos chegar à vantagem ao intervalo, que a meu ver seria de forma justa.

Na segunda parte, penso que também entrámos melhor na partida. Chegámos ao golo, dando justiça àquilo que vinha sendo o jogo. Depois temos a situação do 2-0, que é anulada, que eu penso que nos configurava uma vantagem também justa para aquilo que estava a ser a produção. E contra a corrente do jogo, o Arouca faz o golo do empate.

Voltámos a reagir e depois há o 2-1, que é, na minha opinião, claramente precedido de falta. Não tenho dúvidas nenhumas, o avançado do Arouca olha só para o Ulisses, e empurra, procura o contato e tira vantagem desse contato. Portanto, para mim nem sequer há dúvidas. Penso que esse foi o desenrolar do jogo e, de facto, foi um jogo extremamente inglório para aquilo que fizemos e para aquilo que produzimos.»

Finalização não preocupa

«Sinto que estamos com uma boa produção ofensiva, que me satisfaz enquanto treinador. Marcámos dois golos em Casa Pia, um no Rio Ave e voltámos a marcar hoje. Temos dois golos anulados por centímetros, portanto não penso que tenha que ver com finalização. Penso que tem que ver com aquilo que é um ou outro momento de maior felicidade. Não tem que ver com falta de qualidade para finalizar.»

Vermelho direto a Matheus Dias

«Na minha opinião esse cartão vermelho é corretíssimo. O jogador perde o duelo e depois pontapeia o adversário, portanto é corretíssimo. Da mesma forma, também não me restam dúvidas nenhumas que [o segundo golo do Arouca] foi mal ajuizado.»