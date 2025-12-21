Tiago Margarido, na sala de imprensa, disse estar orgulhoso da reação da equipa, mas não deixou de ficar chateado com a primeira parte. O treinador do Nacional mostrou-se surpreendido com a forma como o AVS se apresentou.

Análise ao jogo

Demos uma primeira parte de avanço, fruto também do desconhecimento do que o adversário podia mostrar com a mudança do treinador. Fomos surpreendidos porque este treinador nunca jogou assim e na primeira parte não tivemos a entrega e a alma que era preciso. Tudo o que fizemos não nos revemos como equipa. Na segunda parte, melhorámos na entrega, no compromisso e a segunda parte foi nossa. Foi um jogo com duas partes distintas, a primeira do AVS e a segunda nossa.

Orgulhoso da reação da equipa?

Orgulhoso da resposta porque estávamos a perder 2-0 e a equipa reagiu bem. Acabámos com dois médios de ataque e dois avançados. Conseguimos duas oportunidades que nos podia dar a vitória. Orgulhoso da segunda parte, mas chateado com a primeira. Ao intervalo fixemos mudanças estruturais e deu resultado. A equipa técnica articulou-se muito bem com os jogadores e deu resultado.