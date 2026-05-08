Tiago Margarido, treinador do Nacional, mostrou-se confiante na capacidade da equipa garantir a permanência na Liga com uma vitória frente ao Santa Clara, em jogo marcado para segunda-feira, às 20h15. Para o duelo da 33.ª jornada, o técnico dos madeirenses continua sem poder contar com os lesionados Ivanildo Fernandes, Ulisses Rocha, Lenny Vallier, Miguel Baeza e com Zé Vitor, que foi expulso na última jornada.

Vontade de garantir a permanência frente à turma de Petit

«Vamos com o mesmo estado de espírito que nos caracteriza desde há três anos para cá, que consiste em ir para qualquer jogo para ganhar. Queremos resolver a [questão da] permanência nos Açores, não estando dependentes dos resultados dos nossos adversários diretos.»

Alterações no calendário não afetam o foco da equipa

«Teremos que treinar nos Açores [no domingo]. O facto de o jogo ser na segunda-feira alterou aquilo que era o nosso plano inicial, mas tudo dentro do normal. Vamos conseguir preparar o jogo da melhor forma possível, portanto acredito que estaremos na nossa máxima força.»

Análise ao Santa Clara

«Com a chegada do novo treinador, melhoraram e saíram da zona de 'perigo', conseguindo uma manutenção com mérito. Portanto, contamos com um Santa Clara forte e bem consolidado neste momento da época.»