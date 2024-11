Tiago Margarido, treinador do Nacional,em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Estrela da Amadora (0-2), no Estádio José Gomes, em jogo da 11.ª jornada da Liga:

«Na primeira parte, o Estrela da Amadora conseguiu empurrar-nos para trás em alguns momentos. Na segunda parte, estivemos bem e, no nosso melhor momento no jogo, acabámos por sofrer o primeiro golo. Não coloca em causa a justiça da vitória da equipa da casa, mas o Estrela da Amadora conseguiu desbloquear o jogo no nosso melhor momento».

«Vínhamos de uma vitória bastante positiva e queríamos dar consistência ao que vínhamos a fazer, mas não o conseguimos, por mérito do adversário. Os golos surgem de jogadores que vieram do banco e, por isso, é uma vitória incontestável, que nos faz pensar em erros que cometemos, embora tenhamos sofrido o primeiro golo contra a corrente do jogo».