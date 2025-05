Tiago Margarido, treinador do Nacional, em conferência de imprensa, depois do empate diante do Rio Ave, no Estádio da Madeira, em jogo da 33.ª jornada da Liga:

Mais satisfeito com o empate ou mais irritado com a primeira parte?

«Nem uma, nem outra. Primeiro, penso que foi um grande jogo de futebol naquilo que corresponde à ótica do adepto. Foi um jogo com emoção, um jogo com bastantes golos e duas partes, de facto, distintas. Uma primeira parte em que não entramos com a intensidade, agressividade e a concentração que deveríamos ter entrado, mas penso que depois, na segunda parte, retificamos isso, através da colmatação dessas falhas».

Também procuramos, na segunda parte, mudar estruturalmente aquilo que era o ataque à baliza adversária e, felizmente, tivemos sucesso. Na ótica do adepto, é um jogo com emoção, um jogo interessante, com vários golos, mas é o culminar de uma época, muito difícil para nós. Mas penso que todo o clube, toda a estrutura, todos os jogadores, toda a direção, todo o staff, conseguiu concluir esta época com grande distinção, porque, no fundo, conseguimos a manutenção com nove pontos de distância para aquilo que era a linha de água.

Portanto, penso que todos estão de parabéns e este jogo foi um com um bom espetáculo que penso que todos saíram satisfeitos aqui do Estádio da Madeira».

O que é que disse no intervalo aos jogadores?

«Não posso dizer [sorrisos]. Estou a brincar…. Disse que tínhamos, obviamente, de ser mais agressivos. Tínhamos de dignificar a nossa camisola, tínhamos de respeitar os nossos adeptos, que isso não aconteceu na primeira parte. Tínhamos de ser mais responsáveis naquilo que era a nossa tarefa e, felizmente, os jogadores, depois que entraram na segunda parte, entraram com essa missão e, com distinção, conseguiram um empate contra uma equipa bastante difícil, com jogadores de grande qualidade individual, não podemos esquecer isso».