Tiago Margarido anunciou que o Nacional vai «jogar para vencer» o Benfica no jogo deste sábado (18h00), no Estádio da Madeira, relativo à 12.ª jornada da Liga. O treinador falou ainda do Benfica sob o comando de Mourinho e pediu o apoio dos adeptos na Choupana.

Expetativas para o jogo

«Vamos tentar ser o mais ambiciosos possível. Sabemos que temos um grande adversário pela frente, mas vamos competir e olhar 'olhos nos olhos' do Benfica.»

Sobre o Benfica sob o comando de José Mourinho

«É uma equipa que apresenta uma plasticidade tática bem acentuada, com a capacidade de poder construir com os dois centrais, os dois médios à frente e os laterais projetados, num 4x2x3x1 mais clássico, ou num 4x3x3 com os extremos abertos.»

Derrota diante do Sp. Braga na Taça de Portugal

«Não tivemos a atitude certa na primeira parte. Não estávamos bem posicionados naquilo que era a segunda a bola, na questão do duelo e demorávamos sempre a chegar nos encurtamentos. Na segunda parte, fomos completamente diferentes, melhoramos em todos esses aspetos e fomos competitivos.»

Apenas uma vitória em casa para o campeonato e apoio dos adeptos

«Acredito que os nossos adeptos vão comparecer em massa. Jogar na Choupana é sempre um fator positivo e que nos traz alguma vantagem. Acredito que o apoio será imenso e sei que, para os adeptos do Nacional, este tipo de jogos também são especiais.»

Boletim clínico

Ivanildo Fernandes, Ulísses Rocha e Pablo Ruan são baixas confirmadas, ao passo que Witi evoluiu favoravelmente e «vai a jogo».