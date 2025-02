A tarde deste domingo, e a 21.ª jornada da Liga, conta com potencial para marcar a época de José Gomes e do Farense. Isto porque, na visita aos algarvios, o defesa do Nacional bisou, protagonizando um importante triunfo da turma de Tiago Margarido.

Aos 48 e 57 minutos, José Gomes assinou o segundo e terceiro golo na Liga.

Antes, aos 41m, Elves Baldé, avançado do Farense, viu o vermelho direto. Entretanto, aos 50m, Yamada, médio do Nacional, viu o segundo cartão amarelo.

A terceira ronda consecutiva a perder levou Tozé Marreco a colocar o lugar à disposição, quando o Farense permanece no 17.º e penúltimo lugar, com 15 pontos. Segue-se a receção ao FC Porto (3.º), na tarde de domingo (18h).

Quanto ao Nacional, segue no 14.º lugar, com 22 pontos, alcançando Gil Vicente e Arouca (12.º). Segue-se a receção ao Estoril (8.º), na tarde de sábado (15h30).