Zé Vítor, em declarações à Sport TV, depois da derrota, em casa, diante do Benfica (1-2), em jogo da 12.ª jornada da Liga:

Derrota em tempo de compensação

«A gente sustentou bem quase até ao final, estivemos muito perto de vencer, serve de aprendizagem para os próximos jogos.»

O Nacional foi competitivo, mas deixou escapar a vitória no fim

«É que do outro lado enfrentámos uma grande equipa, que é o Benfica, uma equipa muito qualificada. Não tirando o nosso mérito também, mas infelizmente hoje não deu, o futebol é assim. A vida segue.»

Nacional tem pontuado mais fora do que em casa

«Sim, infelizmente, fazemos sempre de tudo para vencer, para trazer os três pontos, dentro de casa ou fora de casa, mas infelizmente hoje não deu. Temos de continuar a trabalhar com a cabeça levantada.»

Objetivo da época passa pela manutenção

«Se Deus quiser, estamos a trabalhar para isso, vamos continuar focados no dia-a-dia para conseguirmos a manutenção o quanto antes».