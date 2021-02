*por Sandra Rodrigues

Declarações de Luís Freire, treinador do Nacional, na conferência de imprensa após a derrota por 2-1 frente ao Sp. Braga em jogo da 21.ª jornada da Liga:

«Sabíamos que o Sp. Braga é uma equipa muito forte na organização ofensiva. Nós tivemos um bloco mais baixo, com o Braga sem grande capacidade de entrar.Erros de Riccardo Piscitelli? Eu sou o principal responsável, eu é que tenho de assumir as coisas, não é o meu guarda-redes, nem os meus jogadores, sou eu que assumo quando as coisas não correm bem. Na segunda parte, o Nacional fez uma coisa difícil que é controlar-se emocionalmente, procurar o seu golo com cabeça e critério e conseguiu. Até ao fim foi a equipa que assumiu a iniciativa e acabamos por ser penalizados por não fazer os dois iguais. Com o golo chegou a acreditar que podia empatar? Eu acreditei sempre que podíamos sair deste jogo com pontos, depois do 1-0, depois do 2-0. Agora tínhamos de ter uma capacidade de estarmos conscientes da dificuldade que é, por isso é que as equipas sofrem quatro golos frente ao Braga.»