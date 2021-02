O treinador do Nacional, Luís Freire, assumiu esta segunda-feira que espera um Boavista «forte e agressivo», no jogo entre as duas equipas, da 18.ª jornada da Liga.

O jovem técnico assegurou que os madeirenses terão «o máximo respeito» pelo adversário, mas querem «mostrar o seu valor e a sua qualidade».

«Ambas as equipas têm bons executantes, procurando um jogo ofensivo. Estamos à espera de um Boavista forte, com iniciativa e que precisa de pontos», prosseguiu.

A formação da Choupana não perde há três jogos e ocupa atualmente a nona posição da tabela classificativa, mas Freire não admite relaxamentos.

«Neste campeonato, nunca podemos dizer que estamos tranquilos na tabela. É um campeonato muito equilibrado, com muitas equipas separadas por poucos pontos, com uma competitividade muito grande», defendeu.

«Estou satisfeito com o crescimento que a equipa tem tido, principalmente nos últimos jogos. É um processo que vem sendo implementando e todos os jogos se têm dedicado muito. Os pontos são consequência desse crescimento», atirou.

O Nacional defronta esta terça-feira o Boavista, no Bessa, a partir das 19h00.