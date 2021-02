O treinador do Nacional, Luís Freire, assumiu esta quinta-feira que o Nacional tem de melhorar a nível de concentração para a deslocação ao terreno do Belenenses.

Em conferência de imprensa, o técnico dos madeirenses defendeu ainda que a sua equipa tem de perceber «os pontos fracos dos adversários e aproveitá-los», e falou sobre o estado do relvado no Jamor.

«O Nacional tem de ter um plano ‘A’, no qual, se der para jogar o seu jogo, irá procurar fazê-lo, e uma alternativa, com outro tipo de jogo, que se adapte às condições do relvado», afirmou.

O emblema da Choupana joga em Lisboa depois de uma derrota em casa, frente ao Farense: «O mais importante é perceber, claramente, que nós temos de nos agarrar áquilo que somos, à nossa identidade e ao nosso processo, procurando estar melhor quando estamos a atacar. Mas, preparados para a perda, o que não aconteceu no último jogo, no qual tivemos problemas em controlar os contra-ataques do adversário, perdemos bolas e sofremos golos a partir daí.»

Luís Freire guardou ainda elogios para o Belenenses: «É uma equipa equilibrada em campo, bem trabalhada, para aquilo que são as características dos jogadores, muito compacta defensivamente. Não tem sido tão eficaz no ato da finalização, mas tem jogadores para sê-lo.»

O Belenenses-Nacional joga-se este sábado, a partir das 15h30, em jogo da 20.ª jornada da Liga.