O Nacional assinou, esta terça-feira, um acordo de cooperação com o clube brasileiro Espírito Santo Sociedade, conhecido também como CTE Colatina, com o objetivo de fortalecer vínculos e desenvolver futuras colaborações institucionais.

O clube sediado no Espírito Santo (Brasil) é presidido por Edmilson Gonçalves Pimenta. Recorde-se, que o ex-atleta brasileiro representou o emblema insular na época de 1992/1993. Mais tarde, passou por outros clubes portugueses como o Salgueiros, o FC Porto, o Sporting e o Portimonense.

A principal missão do CTE Colatina é a formação e valorização de jovens futebolistas. Esta parceria procura estreitar as relações entre Brasil e Portugal, promover a partilha de experiências e fomentar o intercâmbio de atletas entre as duas instituições.