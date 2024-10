Aos 79 anos, Marco Paulo, icónico cantor português, faleceu vítima de cancro, confirmou a CNN Portugal.

Autor de músicas como «Eu Tenho Dois Amores» e «Na Hora do Adeus», o cantor foi diagnosticado com cancro do cólon em 1996. Vinte anos se passaram e enfrentou nova batalha com esta doença, desta vez na mama. Em ambos fez tratamento e conseguiu recuperar.

No entanto, em 2020 descobriu metástases no pulmão e fígado. Apesar da quimioterapia, Marco Paulo acabou por falecer.

Nos últimos anos, o artista, cujo verdadeiro nome era João Simão da Silva, apresentava com Ana Marques o programa da SIC «Alô Marco Paulo».

Arista de renome e acarinhado pelo público nacional, Marco Paulo subia aos palcos há mais de 50 anos. No repertório tinha músicas como «Nossa Senhora», «Eu Tenho Dois Amores», «Maravilhoso Coração», «Sempre Que Brilha o Sol», «Ninguém, Ninguém», «Na Hora do Adeus», «Mulher de 40», «Taras e Manias» e «Casa Amarela».