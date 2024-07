O Marítimo, da II Liga de futebol, venceu nesta terça-feira o rival histórico Nacional, da I Liga, por 2-0. O encontro particular foi disputado à porta fechada, com golos de Pedro Silva e Carlos Daniel, na Ribeira Brava.

Este foi o último desafio do conjunto nacionalista, antes de começar, no sábado, um estágio em Penafiel. O próximo duelo particular está marcado para domingo, frente ao Académico de Viseu, às 11h00, no Estádio do Fontelo.

O Nacional soma duas vitórias e duas derrotas nesta pré-temporada, no regresso à I Liga portuguesa. Já a formação maritimista conta com quatro vitórias, duas derrotas e um empate na pré-temporada.



Na jornada inaugural da I Liga de futebol, o Nacional visita o também promovido AVS, enquanto o Marítimo, quarto classificado na última edição da II Liga, inicia a competição frente ao Tondela, em casa.