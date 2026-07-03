O Nacional anunciou a contratação de Stavros Gavriel, que assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.

O extremo cipriota fez toda a formação no APOEL, clube onde se estreou profissionalmente. Nas últimas três épocas representou o Zulte Warengem, da Bélgica.

Na última temporada marcou um golo em 24 partidas. Recorde-se de que o Nacional assegurou a manutenção na I Liga, após terminar o campeonato na 14.ª posição.