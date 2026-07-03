O Nacional anunciou a contratação de Stavros Gavriel, que assinou um contrato válido para as próximas três temporadas. 

O extremo cipriota fez toda a formação no APOEL, clube onde se estreou profissionalmente. Nas últimas três épocas representou o Zulte Warengem, da Bélgica. 

Na última temporada marcou um golo em 24 partidas. Recorde-se de que o Nacional assegurou a manutenção na I Liga, após terminar o campeonato na 14.ª posição.

RELACIONADOS
Nacional garante empréstimo de jovem guarda-redes brasileiro do PSG
OFICIAL: Atlético Mineiro empresta joia da formação ao Nacional