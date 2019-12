2020 vai trazer várias oportunidades para fazer ponte, ou seja, para gozar vários dias seguidos de descanso: precisamente quatro. Com uma particularidade: em junho, por causa do feriado do Dia de Portugal, dia 10, e o Corpo de Deus, dia 11, bastará pôr um dia de férias na sexta-feira, dia 12, para ficar com cinco dias sem trabalhar.

Más notícias para os lisboetas, porém: o feriado do Dia de Santo António, no dia 13 de junho, vai calhar num sábado.

