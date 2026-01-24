Tiago Margarido anteviu neste sábado a visita do Rio Ave (11.º) ao Nacional (15.º), a propósito da 19.ª jornada da Liga. O treinador dos madeirenses relativizou a importância desta jornada para as contas finais. O duelo que vai ser arbitrado por Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

Nacional dentro do objetivo

«A importância em si é relativa, porque faltam muitos jogos para o fim e nós estamos dentro do objetivo. É um jogo importante na nossa caminhada, mas não decisivo.»

Atento aos trunfos do Rio Ave

«O André Luiz, o Clayton e o Olinho são três jogadores de definição com muita qualidade no último terço e têm sido os grandes responsáveis por aquilo que é a produção ofensiva do Rio Ave. Esperamos que os adeptos nos empolguem para uma tarde épica.»