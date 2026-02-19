Tiago Margarido anteviu a visita do Nacional (14.º) ao Arouca (12.º) no sábado (15h30), em encontro da 23.ª jornada da Liga. Para o treinador dos madeirenses, este vai ser um jogo intenso, até porque ambos os clubes procuram escapar à zona de despromoção. O Nacional não conta com os lesionados Ulisses Rocha, Filipe Soares, Ivanildo Fernandes e João Aurélio, nem com o castigado Liziero.

Duelo promissor

«Acredito que vai ser um jogo bem disputado, com duas equipas que olham para a vertente ofensiva, portanto, certamente vai ser um jogo com golos. O Arouca é uma equipa que se reforçou com jogadores importantes, nomeadamente o Javi Sánchez e o Bas Kuipers, que configuram outra solidez à linha defensiva. E, de facto, ao longo da época têm melhorado.»

Nacional não vence há três jornadas

«Já fizemos bastantes golos. Lembro-me do jogo com o Santa Clara (3-3), ou contra o Rio Ave (4-0). O que é factual é o volume de oportunidades que criámos e isso deixa-me satisfeito.»