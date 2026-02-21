Declarações de Tiago Margarido, treinador do Nacional, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a derrota (3-0) na 23.ª jornada da Liga.

Análise global

«Uma primeira parte equilibrada, temos oportunidades repartidas, as equipas andaram à volta da baliza e procuraram o golo, sem grande efetividade, mas penso que o empate ao intervalo seja justo. Depois, na segunda parte, começámos logo a sofrer o golo e isso desbloqueou a nossa estratégia, as nossas intenções.»

«A partir da expulsão, o jogo ficou completamente desequilibrado. São duas partes distintas e o Arouca merece, claramente, o resultado final. O jogo resume-se à expulsão, que ditou o desequilíbrio.»

Linha defensiva subida deu espaços ao Arouca

«Na primeira parte estávamos com a intenção de jogar com a linha alta, por isso é que há diversos foras de jogo. Na segunda parte procurámos fazer exatamente o contrário, ou seja, estabilizar o bloco atrás, de forma a conseguir sair em transição. A verdade é que isso vai tudo por água abaixo a partir do momento em que o Trezza marca.»

O lance da expulsão

«É um lance de um para quatro. E que o árbitro achou que era amarelo. Se queremos privilegiar o espetáculo, é preciso ter em conta algumas situações. Foi o lance capital do jogo. Não foi um lance perigoso.»

Momento negativo do Nacional

«Primeiro temos de avaliar a série negativa. Estamos a falar de jogos com o FC Porto e Sporting. Mas hoje foi um mau resultado. Portanto, é preciso contextualizar.»

«Temos um jogo difícil pela frente, contra o Sp. Braga. Nós olhamos para isto como um jogo de cada vez. Temos um adversário fortíssimo, mas também temos plena confiança nas nossas capacidades. Prova disso é o jogo que fizemos na primeira volta. A nossa confiança existe sempre e acreditamos naquilo que fazemos. Olhamos para o próximo jogo como mais uma oportunidade para poder ganhar.»