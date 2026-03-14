Tiago Margarido anteviu a receção do Nacional (15.º) ao Estoril (8.º), encontro da 26.ª jornada da Liga agendado para domingo (15h30). Em conferência de imprensa, o treinador dos madeirenses esclareceu que Ivanildo Fernandes e Ulisses Rocha continuam lesionados, enquanto Filipe Soares, João Aurélio e José Gomes estão em dúvida.

Futebol positivo na Choupana

«Vai ser um jogo animado, com duas equipas que praticam um futebol positivo. Haverá golos, certamente, e espero que o Nacional marque mais. Preparámos o jogo para algumas variações, contando com a estrutura com que o Estoril tem jogado mais ultimamente, que é um 4-2-2-2. Tivemos muita atenção em controlar os movimentos do João Carvalho e do Guitane naquelas zonas mais interiores, portanto.»

O critério da arbitragem

«Acho que o Nacional é uma das equipas com mais lances revertidos através do VAR e os árbitros também são condicionados, porque podem sofrer pela dupla penalização e acabam por jogar pelo seguro. Mas o critério tem deixado muito a desejar.»