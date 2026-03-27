Na luta pela manutenção na Liga, o Nacional aproveita a pausa competitiva para manter o ritmo. Nesta sexta-feira, na Choupana, os comandados de Tiago Margarido perderam na receção ao Machico (3-2) – emblema do Campeonato de Portugal – com o treinador a dar minutos a cinco juniores.

Depois de Witi e Laabidi marcaram para o Nacional, o Machico alcançou o triunfo nos últimos minutos. O emblema da Choupana não conta com o internacional Chuchu Ramírez, nem com os lesionados Kaique, Zé Vítor, Vallier, Paulinho Bóia e Lucas João.

Antes de receber o Estrela da Amadora a 4 de abril, o Nacional vai folgar dois dias, regressando aos treinos na tarde de segunda-feira. Os madeirenses ocupam o 16.º lugar, que obriga a disputar o play-off.