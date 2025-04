O presidente do Nacional tem acordo para vender 60 por cento da SAD ao grupo asiático ACAFP, por 13 milhões de euros. Ainda assim, a proposta de Rui Alves vai ser votada pelos sócios em Assembleia-Geral, a 21 de abril.

«Vamos dar este passo porque assistimos à disputa dos campeonatos por empresas e grupos de investidores. Portanto, corremos o risco de ficarmos muito dependentes desse tipo de iniciativas. O Nacional pode sentir-se filho de um Deus menor neste quadro. Neste momento, à exceção dos três grandes, 90 por cento dos clubes são detidos por empresas.»

«A importância de estar numa escala ou noutra faz diferença. Podemos enfrentar no futuro apostas ferozes na manutenção na Liga e o Nacional sentir-se, digamos, filho de Deus menor. É isso que quero evitar», explicou, em entrevista ao Jornal da Madeira.

Os asiáticos da ACAFP já investiram na Europa, com destaque para o Charlton, quatro classificado da terceira divisão inglesa. Este grupo também investiu no Juventud de Torremolinos, líder do Grupo 4 da quarta divisão espanhola, e no Deinze, último da II Liga belga.

O Nacional ocupa o 13.º lugar da Liga, com seis pontos de vantagem sobre o posto que obriga a disputar o play-off de manutenção.