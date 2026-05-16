Declarações de Tiago Margarido, treinador do Nacional, na conferência de imprensa após o triunfo por 2-0 frente ao Vitória de Guimarães, na 34.ª jornada da Liga.

Qual o sentimento?

«Estamos aqui há 3 anos e contribuímos para três participações na Liga. Portanto, é um sentimento de dever cumprido. Muitas dificuldades pelo meio, mas fundamentalmente de alívio e dever cumprido. Relativamente ao jogo, era importante vencer. Este ano foi o mais difícil e, consequentemente, mais saboroso porque ficou mesmo para a última jornada.»

«A equipa manteve-se firme. Tivemos um ciclo difícil, mas a equipa manteve-se firme, manteve-se fiel às ideias, procurou manter o padrão de jogo. Como tal, a equipa, quando teve de responder contra equipas do seu campeonato, correspondeu.»

Termina o contrato

«Amanhã vou parar um pouco, vou falar com o meu agente para perceber o que é que eventualmente há em carteira. A continuidade está sempre em aberto, porque é um clube que me diz muito. Em três anos conseguimos contribuir para três participações na Liga. Penso que isso é importante para o clube, mas também é importante para nós, porque também foi o clube que nos deu a oportunidade de atuarmos e trabalharmos na Liga.»