O Benfica venceu a Oliveirense, nesta quinta-feira, por 6-1, e garantiu um lugar na final do Campeonato Nacional, onde o FC Porto já tinha bilhete garantido. Os encarnados venceram no quinto jogo da meia-final. Os campeões nacionais podem revalidar, assim, o título.

A equipa encarnada demonstrou domínio desde o início, literalmente. Aos três minutos de jogo, já os encarnados venciam por 2-0. Pablo Álvarez marcou o primeiro, Carlos Nicolía duplicou a vantagem num ápice.

O SL Benfica entrou com tudo. Nicolía

Campeonato Placard Hóquei em Patins 2 x 0

Na sequência do golo, um encontrão de Xavier Cardoso, da Oliveirense, em Di Benedetto, deu origem a dois cartões azuis. O guardião Xano Edo, da Oliveirense, ainda defendeu um penálti, antes do intervalo.

Na segunda parte, Zé Miranda marcou logo aos 27 minutos, prometendo novo domínio do Benfica. Pouco depois, Carlos Nicolía falhou uma grande penalidade mas redimiu-se, com o golo do 4-0.

Picadinha de Zé Miranda

Campeonato Placard Hóquei em Patins 6 x 0

Pablo Álvarez bisou, aos 35 minutos, e Zé Miranda, com grande personalidade, aumentou para o 6-0, com uma 'picadinha'. Desta forma, FC Porto e Benfica podem discutir o 25.º Campeonato - ambos contam com 24 no palmarés. O campeão é encontrado à melhor de cinco jogos.