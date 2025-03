As eleições legislativas vão mesmo realizar-se a 18 de maio, apurou a CNN Portugal, que já tinha avançado com a possibilidade de o ato eleitoral se realizar nessa data.

O cenário foi confirmado no Conselho de Estado realizado esta quinta-feira, que terminou há momentos, no qual houve um consenso quase absoluto sobre a necessidade de eleições e também surgiram lamentos pela situação de instabilidade política que se vive atualmente no país.

A partir do Palácio de Belém, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falará ao país às 20:00 desta quinta-feira.

