Tiago Aguiar, adjunto de Rui Borges no Moreirense, foi eleito o treinador do mês de outubro/novembro. O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pela Liga Portugal.

O técnico, de 35 anos, venceu o prémio depois de os cónegos terem somado quatro triunfos e um empate neste período , onde registaram oito golos marcados e apenas um sofrido.

Tiago Aguiar foi o treinador mais votado para o Prémio Vitor Oliveira, com cerca de 26% dos votos, à frente de Rúben Amorim, com 20%, e de José Mota, com 14%.

De recordar que Rui Borges é o treinador principal do Moreirense, mas não tem o nível IV, que lhe permite constar na ficha de jogo. Desta forma, Tiago Aguiar, que tem o nível IV, é formalmente o treinador dos cónegos e por isso venceu o prémio de treinador do mês de outubro/novembro.