O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, realizou, esta sexta-feira, a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia. O técnico dos azuis e brancos diz que é preciso analisar o que está bem e menos bem nos dragões e que toda a gente, da estrutura aos jogadores e passando pela equipa técnica, tem de ser ambiciosa.

«O jogo com o Casa Pia é diferente do encontro com o Estoril. Temos de juntar o que fizemos de bom e o menos bom neste jogo. No jogo em casa criámos muitas situações, mas não fomos competentes na fase defensiva. Foi tudo analisado, depois vamos lá para a Taça de Portugal. Agora a minha preocupação é o Casa Pia. Temos de perceber o que estamos a fazer e o que não estamos a fazer. O espírito competitivo, esse, tem de estar sempre presente. Ter contrato com o FC Porto não basta, é preciso jogar à FC Porto. É preciso ter ambição, os jogadores estarem focados nas tarefas individuais, isso é ser jogador à Porto. Mas tem de ser assim em todo o lado. Na estrutura, na equipa técnica, nos jogadores. A azia é muito grande. É preciso assumir, eu assumi, agora é olhar para o campeonato, temos uma batalha para ganhar.»

O encontro entre o FC Porto e o Casa Pia está agendado para este sábado, às 20h30. O duelo entre dragões e gansos vai assinalar os 500 jogos de Sérgio Conceição em Portugal.