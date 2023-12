O FC Porto lançou, este sábado, uma música de Natal. Os dragões partilharam o videoclip nas redes sociais, com a legenda: «O Natal é azul e branco».

No vídeo é possível ver alguns atletas do FC Porto junto de adeptos dos azuis e brancos. Nomes como Evanílson, João Mário, Pepe e Namaso fazem mesmo parte do coro da música de Natal dos dragões.