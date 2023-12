Matheus Reis considera totalmente injusta a derrota do Sporting em Guimarães. Em curtas declarações à Sport Tv, o defesa disse ainda que os leões vão agora começar a pensar no jogo com o FC Porto.

«Foi uma derrota totalmente injusta. Mais do mesmo, não posso falar mais…Agora vamos preparar o FC Porto para conseguirmos atingir o nosso objetivo.»

O Sporting perdeu com o V. Guimarães por 3-2 e pode perder a liderança isolada da Primeira Liga.