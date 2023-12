Petit assume que é o responsável pelos maus resultados do Boavista. O treinador dos axadrezados diz que vai pensar no seu futuro na viagem de regresso a casa.

«É o momento do jogo. Depois do golo marcado, sofremos na resposta. Tentámos reagir, mas não conseguimos. Sou o responsável pelos resultados. Tenho três horas de viagem para pensar no meu futuro no Boavista.»

«Só hoje é que soube que podia contar com o Malheiro, que ele estava a 100%. Ele esteve dois meses parado. Temos várias ausências e acabámos por poder contar ele. Sobre o interesse do Benfica não vou falar.»