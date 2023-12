Roger Schmidt admite que a Liga dos Campeões do Benfica não foi a melhor. Ainda assim, o treinador dos encarnados acredita que, no campeonato, não mudou em relação à época passada.

«A última época também foi difícil. É difícil ganhar trofeus. Parece fácil, mas não é. A Champions não foi a melhor. Na Liga, temos 29 pontos, está tudo em aberto, ainda podemos fazer uma melhor primeira volta do que na época passada. Todos os jogos são desafiantes. Os favoritos têm dificuldades nas outras ligas, por isso espero sempre jogos difíceis.»

Contudo, Schmidt alerta que nem tudo está perfeito. O treinador do Benfica voltou a lamentar as lesões na equipa e as saídas de jogadores por muitos milhões de euros.

«Não estamos perfeitos, temos tido jogadores de fora. Perdemos jogadores por muito dinheiro. Sempre que perdemos pontos fomos melhores do que a outra equipa. Tenho muito respeito pelos meus jogadores, mas sabemos que no Benfica há sempre pressão.»