Roger Schmidt abordou as contrações de Jurasek e de Arthur Cabral. O treinador do Benfica diz que tem uma palavra sobre os jogadores que chegam à Luz, mas que a últimadecisão é sempre do clube.

«As contratações são algo que estamos sempre a falar. A última decisão é do clube, mas também tenho opinião sobre que jogadores interessam, se eles têm qualidade ou não para jogar no Benfica, mas depois também depende do custo»

Jurasek foi contratado por 14 milhões de euros, enquanto Arthur Cabral custou 20 milhões de euros aos cofres encarnados. Os dois jogadores ainda não se impuseram de águia ao peito até ao momento. Os futebolistas podem voltar a entrar em campo esta sexta-feira. O Benfica recebe o Farense, às 18h00.