Roger Schmidt acredita que nem todos os adeptos estão insatisfeitos com o rendimento do Benfica. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Farense, o treinador dos encarnados assumiu a responsabilidade das escolhas, mas lamentou que as águias não tenham conseguido marcar o golo da vitória frente ao Moreirense.

«Alguns adeptos pensam assim, mas nem todos têm a mesma opinião. Podemos sempre discutir as decisões. Quando não se ganha fala-se sempre disso. A responsabilidade é minha. Florentino e João Neves têm feito muitos jogos, estavam cansados no último jogo. Chiquinho e Kokcu entraram bem, mas acabámos por não marcar. Essa opinião não é de todos os adeptos. Há alguns que estão satisfeitos com a última época e meia. Há sempre quem tenha dúvidas, isso é normal no futebol, na sociedade.»

Roger Schmidt diz que é preciso esquecer o jogo com o Moreirense e que o Benfica tem, sim, de concentrar-se no encontro com o Farense. A partida está marcada para esta sexta-feira, às 18h00.