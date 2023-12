Vasco Seabra quer dar continuidade ao bom momento frente ao Desportivo de Chaves. O treinador do Estoril diz que a vitória frente ao FC Porto é passado e que a sua equipa tem agora de se concentrar no campeonato.

«Nunca há tempo para euforias. Nem para depressões, nem para euforias. Há tempo para equilíbrio e para sabermos que o nosso foco tem de estar no nosso limite. O que aconteceu na quarta-feira já ficou lá, já não vai mexer em nada no que vamos fazer e sabemos que teremos pela frente um adversário muito difícil, que nos vai exigir concentração máxima, estarmos no nosso melhor e no nosso foco máximo».

O Estoril recebe, este domingo, o Desportivo de Chaves, no Estádio António Coimbra da Mota. O apito inicial do árbitro está marcado para as 20h30.