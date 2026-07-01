O Nacional fechou nas últimas horas os pormenores finais da contratação por empréstimo do guarda-redes brasileiro Renato Marin, do PSG, segundo apurou o Maisfutebol.

O jovem guardião de 19 anos vai assinar um acordo válido por somente uma temporada (até junho de 2027), sem opção de compra.

Alvo também de interessados em Itália, onde cumpriu boa parte da formação, Marin fez três partidas oficiais na equipa principal do PSG na época passada.

Com dupla nacionalidade italiana, Renato Marin chegou ao futebol italiano em 2021 e rumou à França em 2025.

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